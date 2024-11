Homem usa podão para tentar matar nora, mas atinge cabeça da neta, de 9 anos

Um homem, 61 anos, tentou matar a nora, mas acertou a cabeça da neta, de 9 anos, com um podão, em Vianópolis, região Central de Goiás. A ferramenta é uma espécie de foice de cabo curto. De acordo com informações da Polícia Militar, a situação ocorreu após uma briga do lavrador com a mãe da menina, que não foi ferida no ataque. O avô da criança foi preso.

Segundo registro da corporação, a tentativa de homicídio ocorreu no povoado de São Sebastião da Garganta, na última sexta-feira (22/11). O caso, porém, só foi divulgado nesta segunda (25/11).

Menina atingida por podão do avô tentou proteger a mãe

O suspeito estaria embriagado quando teria iniciado uma discussão com a mulher. Quando imaginou que o embate tivesse terminado, a mãe da menina se virou para preparar uma mamadeira para o filho mais novo. Nesse momento, o avô da criança seguiu a mulher com o podão na mão.

Toda essa cena foi presenciada pela criança, que entrou na frente para evitar que a mãe fosse agredida e foi atingida na cabeça. Após o ocorrido, a menina atingida pelo podão do avô foi levada por familiares para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).