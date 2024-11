Funcionária é presa suspeita de desviar dinheiro de loja em Goiânia

A funcionária que foi presa suspeita de desviar dinheiro de uma loja de roupas em Goiânia usou a senha do banco da dona da loja e efetuou PIX para transferir o dinheiro furtado. A soma de R$ 7 mil foi enviada para a conta do marido da suspeita. A mulher já responde processo por furto de R$ 25 mil em um salão de beleza, de acordo com a Polícia Civil.

A mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa no dia 11 de novembro. De acordo com o delegado Diogo Luiz Barreira, a funcionária teria feito seis transferências para a conta do marido.

1. Acesso ao celular

O delegado disse que a mulher era responsável pelo marketing da loja e, por isso, tinha acesso ao aparelho celular que mantinha as contas bancárias do estabelecimento.

2. Momento de distração