Presos estelionatários que aplicaram golpes de quase 500 mil reais

Delegacia de Petrolina de Goiás, cumpriu, em Vargem Grande (MT), Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar Prisão contra autor de crime de Estelionato em que foram vítimas moradores deste município. O autor foi responsável por um golpe que resultou em prejuízo aproximado de quase meio milhão de reais.

Após intensas investigações, o mentor intelectual do crime foi identificado e a Autoridade Policial representou pela expedição das referidas cautelares, as quais foram deferidas e cumpridas com êxito.

Com o criminoso os policiais encontraram um veículo de alto padrão, uma quantia em dinheiro e eletrônicos de alto valor, que foram comprados logo após o recebimento do dinheiro das vítimas, além do aparelho celular utilizado na prática delitiva.

A polícia também solicitou o bloqueio de valores existentes nas contas do autor, o que fora deferido pelo Poder Judiciário, para ressarcimento das vítimas.

A operação foi batizada com o nome de Sell Fakes (Falsa Venda) em referência ao modus operandi do autor, conhecido como Golpe do Falso Intermediador, que consiste em se apresentar como intermediador de venda de produtos diversos, enganando o comprador e o vendedor. O autor, que é faccionado, foi preso e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

Na quinta-feira 14/11 em sequência a essa operação, os policias civis de Petrolina estiveram em Cuiabá/MT, juntos com o GEPATRI/Goianésia, aonde foram presos mais 03(três) autores de Estelionato, que praticavam o crime do mesmo modo.

FORAM APREENDIDOS Um veículo Corolla Cross XRX Hybrid, duas televisões de 55 polegadas, cinco relógios de alto padrão, sete celulares, três correntes de ouro, um Playstation 5.

