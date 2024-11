Operação da PCGO desarticula fabricação clandestina de carvão em Jaraguá

Uma operação da Polícia Civil de Goiás (PCGO) desarticulou um esquema de fabricação clandestina de carvão, em Jaraguá, município localizado na região Central de Goiás. De acordo com a corporação, os crimes aconteciam em duas propriedades rurais. Nos locais foram encontrados armas e 300 sacos de carvão ilegal. Duas pessoas foram presas e todo material foi apreendido.

Após denúncia anônima, a polícia deflagrou a operação Rastro de Ferro para o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma propriedade na zona rural de Jaraguá. No local, foram encontradas três armas de fogo e inúmeras munições, todas irregulares.

Também foi constatado que havia um forno artesanal utilizado na fabricação de carvão, mas que havia sido desativado recentemente. O proprietário não possuía nenhuma autorização legal para fabricar o produto. No imóvel, foram encontradas centenas de sacos de carvão vazios.

A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) de Jaraguá constatou várias irregularidades no local e possível prática de outros crimes ambientais que serão investigados após a confecção do laudo. Os objetos encontrados foram apreendidos e o proprietário foi preso em flagrante.

Área vizinha

Agentes deram sequência nas diligências e constataram uma fumaça em uma propriedade rural vizinha. Os policiais foram até o local e se depararam com um forno artesanal fabricado e em pleno funcionamento para fazer carvão. O forno foi destruído e as equipes deslocaram até a sede do imóvel.

Lá, foram apreendidos mais de 300 sacos de carvão prontos para o comércio. Ainda no local foi descoberto outro forno artesanal em funcionamento em outra área de mata. O local também foi destruído.

Segundo a Polícia Civil, o dono da fazenda não estava, mas o gerente alegou ser ele o proprietário dos fornos e do carvão. O homem não tinha nenhuma autorização legal para fabricar e comercializar o produto. O carvão foi apreendido e o gerente foi preso em flagrante.

As investigações continuam no sentido de responsabilizar outras pessoas e apurar outros crimes.

