Polícia prende homem que esfaqueou filha de 9 meses durante briga com a esposa em Goiás

O suspeito de esfaquear a própria filha 9 meses durante uma briga com a esposa foi preso em Flores de Goiás, na tarde de segunda-feira (11/11). O crime aconteceu no final de semana, na região do Entorno do Distrito Federal, quando o pai tentava matar a mãe da bebê.

Segundo informações da Polícia Militar, o casal estava consumindo bebidas alcoólicas durante a madrugada quando começaram a discutir. Durante a briga, o homem tentou golpear a esposa com uma faca, mas acertou com a filha bebê que estava perto. A vítima sofreu ferimentos graves, incluindo uma perfuração no intestino e teve que passar por cirurgia de emergência.

A mãe da criança relatou que, além do ferimento na filha, ela também sofreu agressões. A mulher afirmou que o companheiro quebrou o nariz dela, além de causar uma lesão em sua cabeça ao atingi-la com a faca.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a criança em estado crítico. A bebê foi levada ao Hospital de Base de Brasília, onde permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), recebendo cuidados intensivos após a cirurgia.

Conforme informações da Polícia Civil, o suspeito possui antecedentes por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo. O delegado responsável pelo caso, José Antônio, afirmou que o suspeito foi autuado em flagrante. “Estamos em busca de entender a motivação exata deste crime e vamos autuá-lo em flagrante”, declarou o delegado.

Durante o depoimento, o suspeito negou as acusações e afirmou que apenas tentou se defender da esposa. A mãe da criança, no entanto, contou à polícia que essa foi a quarta vez que sofreu agressões do marido.

Depois de ser localizado, o homem foi preso e levado ao presídio e permanece à disposição da Justiça.

Até o fechamento desta matéria a defesa do suspeito não foi localizada. O espaço segue aberto para qualquer manifestação.

