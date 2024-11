Uma criança, de 10 anos, foi atropelada e arrastada no asfalto por uma caminhonete, em Itapaci. O menino estava em uma bicicleta quando foi atingido. Apesar da gravidade do acidente, a vítima teve apenas ferimentos leves.

Imagens de câmeras da região mostram quando a caminhonete passa por uma rua da cidade e tem a trajetória atravessada pela criança, que não para em um cruzamento. Com a batida, o menino caiu da bicicleta e foi arrastado no asfalto até bater a cabeça no meio-fio.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para atendimento hospitalar. Segundo a Polícia Militar (PM), ele teve apenas escoriações leves.

O motorista da caminhonete não parou no local do acidente e, em seguida, se apresentou junto no Batalhão da PM. Ele agora deve responder por omissão de socorro.

