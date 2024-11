Polícia Civil prende cinco suspeitos e apreende meia tonelada de drogas escondidas em ônibus

Na manhã de segunda-feira (04), o Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri) de Porangatu, com apoio de policiais da Delegacia de Polícial, DPCA, Genarc e Plantão da 12ª DRP/Porangatu, apreendeu aproximadamente 500 Kg cocaína (avaliados em cerca de R$ 40 milhões), após apuração de movimentações suspeitas realizadas em torno de um ônibus que estava recebendo reparos em uma oficina mecânica às margens da BR-153, em Porangatu. As movimentações suspeitas foram notadas por um policial civil de folga, o qual repassou as informações à equipe do Gepatri, que de imediato empreendeu diligências para apurar os fatos.

Durante a averiguação, os policiais civis de imediato visualizaram quatro homens de nacionalidades distintas (entre eles bolivianos, colombianos e peruanos) em atitudes suspeitas descarregando diversas malas de viagem do interior de um ônibus para um carro de passeio. Ao realizarem a abordagem dos suspeitos, os policiais civis encontraram diversos entorpecentes escondidos em compartimentos ocultos no interior do ônibus e dentro do veículo de passeio, o qual seria utilizado para o transporte da droga, que segundo as investigações preliminares, teria como destino o Estado de São Paulo.

Durante a ação, foram apreendidos cerca de 500 Kg (meia tonelada) de pasta base de cocaína, um veículo de passeio, uma van que já estava com as poltronas removidas para o transporte da droga, assim como a foi efetuada a prisão em flagrante de cinco suspeitos de integrarem organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.