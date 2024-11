Jovem de 18 anos é assassinada com facadas pelo namorado em Itapuranga

Uma jovem de 18 anos foi morta com facadas desferidas, segundo a polícia, pelo namorado, que tem 26 anos. O caso aconteceu em Itapuranga, na região central de Goiás. O crime, que elevou para 46 o número de feminicídios registrados apenas este ano em Goiás, aconteceu no sábado (2).

Com perfurações de faca no peito, o corpo de Nadilane Ferreira Silva foi encontrado caído no meio da rua, no Setor Jardim das Oliveiras. Parentes contaram que ela e o namorado foram vistos juntos em uma festa, horas antes de encontrarem a vítima.

Apontado como suspeito pelo crime, o namorado da jovem, identificado apenas pelo primeiro nome, Gean, foi preso pela Polícia Militar.

Na delegacia, ele confessou o feminicídio, que teria sido provocado após uma discussão por ciúmes. Autuado em flagrante, Gean deve passar por audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (4).

