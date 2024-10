Corpo de Bombeiros é mobilizado para apagar incêndio em residência na cidade de Itapaci

O destacamento de Itapaci foi mobilizado para conter um incêndio em uma residência causado por vazamento de gás de cozinha (GLP).

Ao chegarem, os agentes encontraram dois botijões de gás em chamas, com o fogo já atingindo o teto da casa. Utilizando a reserva hídrica do caminhão ABS-26, os bombeiros controlaram as chamas e, após extinguir o fogo, resfriaram os botijões, retiraram-nos da residência e ventilavam o ambiente.

Apesar do susto, não houve vítimas, e a estrutura da residência não sofreu danos.

Jornal Populacional