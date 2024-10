Anglo American e Sesi Senai oferecem mais de 100 vagas para cursos profissionalizantes

Oportunidade é gratuita e voltada para os municípios de Barro Alto e Niquelândia

Encerram nesta quinta-feira, dia 31 de outubro, as inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos, promovidos pela Anglo American em parceria com Sesi Senai. A oportunidade contempla a formação nas áreas de Mecânica Industrial, Assistente de Operações Logísticas e Assistente de Planejamento de Produção, em Barro Alto; e Mecânica Industrial, em Niquelândia. Ao todo, serão disponibilizadas 124 vagas.

Podem se inscrever pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, que tenham concluído o Ensino Fundamental. As vagas serão destinadas preferencialmente para mulheres. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, por meio deste link.

“Esta ação está alinhada ao Plano de Mineração Sustentável da Anglo American, que visa o desenvolvimento das comunidades anfitriãs. Por meio dos cursos, estamos potencializando a empregabilidade da região e contribuindo para o preenchimento de eventuais vagas de trabalho nas operações, por meio de contratação própria ou pelas empresas prestadoras de serviço”, detalha Rafael Santos, coordenador de Engajamento Local e Impacto Social da Anglo American.

As aulas estão previstas para o início de novembro, com término em janeiro de 2025, e serão realizadas presencialmente, de segunda à sexta-feira. Dúvidas podem ser encaminhadas para o telefone: (62) 99651-9053 (WhatsApp).