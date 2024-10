Operação mira prefeito e servidores de Carmo do Rio Verde por desvio de verba na compra de combustíveis

Uma operação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) foi deflagrada na terça-feira (22) para investigar o prefeito de Carmo do Rio Verde, Geraldo dos Reis, e servidores municipais envolvidos em um esquema de desvio de recursos públicos relacionados à compra de combustíveis. Ao todo, 17 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município. Uma pessoa acabou presa por posse ilegal de arma de fogo.

Além do prefeito e dos servidores, empresários e laranjas que participavam da fraude também são alvos da investigação. Durante a ação, a polícia encontrou R$ 54 mil em dinheiro vivo e uma arma de fogo.

A Justiça autorizou ainda a quebra do sigilo bancário dos suspeitos. A operação contou com o envolvimento de 12 promotores, além de policiais civis e militares e equipes da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI) do MP-GO.

Entre os crimes sob investigação estão falsidade ideológica, fraude em licitações e apropriação indevida de bens públicos, bem como o desvio de recursos para beneficiar pessoas do esquema. – Via Mais Goiás