Mineradora de ouro vai investir R$ 1 bilhão em Goiás

Para ampliar a produção de ouro, a mineradora britânica Hochschild Mining, que opera em Mara Rosa (GO), vai investir R$ 1 bilhão em Goiás. Com o investimento, a extração do mineral vai passar de 7 mil para 8 mil toneladas de ouro por ano.

Em Mara Rosa, as obras da Hochschild, que gerou 1.600 empregos desde a implementação, entre diretos e indiretos, foram concluídas este ano, marcando o início da exploração das minas. A planta tem capacidade instalada para produzir 80 mil onças de ouro anuais, durante os atuais 12 anos de vida do projeto.

Ouro

O rápido desenvolvimento do projeto se deu devido ao auxílio proporcionado pelo Governo de Goiás, por meio das secretarias de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) e do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

Por meio de avanços nas políticas ambientais e da criação do Sistema Ipê, lançado na gestão da secretária Andréa Vulcanis, o processo de licenciamento ambiental se tornou mais ágil e eficiente, atraindo novos investidores para o estado.

“Um investimento tão expressivo impulsiona significativamente a economia goiana, reforçando a posição do estado como um grande polo mineral, gerando ainda mais empregos para a população e desenvolvimento para a região”, destaca o secretário Joel de Sant’Anna Braga Filho, titular da SIC.

Setor mineral em Goiás

Atualmente, Goiás é uma das principais regiões mineradoras do Brasil e se destaca na extração de cobre, ouro, cobalto, níquel, nióbio, fosfato e vermiculita. Tanto em termos de economia como números de produção, mineração é o terceiro segmento mais importante no estado, ficando atrás apenas de grãos e da carne.

Devido ao alto potencial de exploração das minas localizadas no estado, a SIC lançou os projetos Mapeamento de Oportunidades de Crescimento do Setor Mineral em Goiás 2022 -2042 (MAP) e Plano Estadual de Recursos Minerais – PERM 2022/2042 (PERM-GO), com o objetivo de discutir desafios e estimular o desenvolvimento do setor mineral de forma consciente e sustentável.