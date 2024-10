Produção goiana de grãos deve crescer 11,4% na safra 2024/2025

A safra goiana de grãos deve atingir 33 milhões de toneladas na safra 2024/2025, apresentando um crescimento de 11,4% em comparação com a safra 2023/2024. É o que aponta o primeiro levantamento para o período divulgado esta semana pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Segundo o órgão, com o resultado, Goiás deve manter a quarta posição no ranking nacional de maiores produtores.

Além da estimativa de incremento na produção, também há perspectivas positivas para produtividade e área plantada. De acordo com a Conab, o rendimento médio por hectare no estado deve subir 7,4% em relação à safra passada. Já a área plantada deve crescer 3,8%, ultrapassando a marca de 7 milhões de hectares cultivados com grãos.

Os números são impulsionados pelo aumento das produções estaduais de:

arroz (19,6%),

milho (12,7%),

soja (11,8%),

girassol (11,4%)

e feijão (3,7%).

Recuo

Algumas culturas apresentaram estimativa de recuo para a próxima safra, é o caso das culturas de:

algodão e caroço de algodão (-8,5%),

trigo (-12,1)

e sorgo (-0,2%)

O 1º Levantamento da Safra de Grãos 2024/25 da Conab projeta ainda que a produção goiana de soja ultrapasse 18 milhões de toneladas, com aumento expressivo da produtividade da cultura, que deve chegar a 3,8 toneladas por hectare, número 9,1% superior ao da safra anterior. Outros destaques de produtividade são o girassol, com um aumento de 11,4%, e o milho, com 4,3%.

Já o arroz, cujo aumento da produção é o maior entre as culturas de grão, apresenta um crescimento de 24% da área plantada no estado, acarretando em uma produção estimada de 155 mil de toneladas.

A safra 2024/2025 teve início com o plantio das primeiras lavouras após o fim do período de vazio sanitário, no final do mês de setembro. Para o secretário Pedro Leonardo Rezende, titular da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), as perspectivas são positivas e consolidam a posição de destaque de Goiás no agronegócio.

“Apesar dos desafios climáticos enfrentados no último ano, encerramos a safra 2023/2024 como quarto maior produtor de grãos do Brasil, e continuaremos trabalhando para fortalecer o setor, por meio de políticas públicas, tecnologias modernas e acesso a crédito para os produtores rurais, que são fatores essenciais para o nosso sucesso”, declara o secretário.

Procedimento

Os métodos utilizados pela Conab no processo de levantamento da safra de grãos envolvem: