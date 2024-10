Pai é preso por estuprar filha durante cinco anos e a ameaçar de morte caso o denunciasse, diz delegada

Um homem foi preso suspeito de estuprar a filha durante cinco anos e a ameaçar de morte caso denunciasse os abusos, em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal (DF). Segundo a delegada responsável pelo caso, Lídia Castro, o homem instalou uma câmera de segurança no quarto da filha e um rastreador na moto dela, para assim, vigiar a rotina da vítima.

“Ele instalou um rastreador na moto em que ela andava e passou a monitorá-la. Sabia de todos os lugares que ela ia durante o dia. Instalou câmera no quarto dela. A ameaçava sempre, dizendo que, se ela contasse [os abusos], ele a expulsaria de casa e que era muito simples ela desaparecer e morrer”, disse a delegada.

O homem foi preso na terça-feira (15). Em depoimento à polícia, o suspeito afirmou que mantinha relações consensuais com a filha, segundo a investigação.

A vítima, que atualmente tem 20 anos, relatou à polícia que sofria os abusos desde os 15 anos. A filha reside junto com o pai e a madrasta na mesma casa.

De acordo com a investigação, o suspeito oferecia dinheiro para a filha em troca de favores sexuais. Por se negar a receber os valores, a vítima também era ameaçada.