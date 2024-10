Justiça começa a suspender benefícios de mais de 600 pessoas que teriam fingido contaminação por césio-137, em Goiânia

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) começou a suspender os benefícios de 644 pessoas que buscavam isenção no imposto de renda após supostamente fingirem contaminação por césio-137. De acordo com a Procuradoria Geral do Estado de Goiás (PGE), laudos médicos apresentados por advogados investigados em operação da Polícia Civil e que comprovavam a contaminação eram falsificados.

A decisão foi tomada após a isenção do imposto de um policial militar ser suspensa por possíveis fraudes nos laudos médicos. Segundo a PGE, apenas nesse caso um prejuízo de R$ 31.601,76 foi causado. Se somados, os 644 beneficiários causaram um prejuízo milionário.

“A prevalecer referidas decisões judiciais concedendo isenções de Imposto de Renda com base em laudos médicos falsificados, o Estado de Goiás continuará a suportar milionário prejuízo e o Poder Judiciário estadual estará sendo utilizado de maneira indevida e repulsiva”, diz a decisão.

A decisão foi tomada pelo desembargador Carlos França. Ele ordenou ainda o envio dos autos ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para que se tomem providências em relação aos advogados investigados.

A operação Fraude Radioativa, da Polícia Civil, foi deflagrada no último dia 30 de setembro. A operação busca combater fraudes de R$ 20 milhões em benefícios pagos pelo acidente com o césio 137, considerado o maior acidente radiológico da história. Três mandados de prisão e 11 de busca e apreensão foram cumpridos na capital.