PC de Barro Alto prende pai que abusava sexualmente da filha em Vila Propício

A Polícia Civil de Barro Alto, prendeu na última quinta-feira, 10 de outubro, um homem que estava sendo procurado pela Justiça do Estado de Goiás, após acusação do mesmo estar abusando sexualmente de sua própria filha.

A prisão aconteceu por volta das 21h, em Vila Propício, após investigação da Polícia Civil elucidar que o homem vinha abusando da filha, há cerca de um ano. No decorrer das investigações, exame de conjunção carnal comprovou a prática sexual abusiva do homem.

Foi esclarecido ainda, que a criança tinha medo de revelar os abusos por ameaças que sofria, mas há alguns meses a mãe havia se separado do pai e a vítima somente teve coragem de revelar os fatos para a mãe quando ela se mostrou disposta a reatar o casamento com ele.

Diante do exposto nas investigações, a autoridade policial encaminhou o caso para o judiciário, após parecer favorável do Ministério Público. Com o mandado de prisão expedido, os Agentes da Polícia Civil de Barro Alto deslocaram até Vila Propício, onde ele foi localizado.

Com o mandado de prisão cumprindo, o agressor foi encaminhado até a delegacia, para outras providências e em ato continuo ele foi apresentado na Unidade Regional Prisional de Goianésia, onde passa a ficar à disposição da justiça.

Vale ressaltar que a prisão foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia Civil de Barro Alto – unidade policial que responde pela Subdelegacia de Polícia Civil de Vila Propício – local onde aconteceram os abusos e também da prisão do acusado.

Como o nome do preso não foi mencionado no relatório policial, nossa redação não conseguiu contato com a defesa do preso, para manifestação.