Fundação Jalles Machado premia vencedores do Concurso de Redação Dr. Otávio

A Fundação Jalles Machado, em parceria com a Coordenação Regional de Educação de Goianésia, premiou, no último dia 25, os dez ganhadores da 17ª edição do Concurso de Redação Dr. Otávio, Construtor de Sonhos.

O evento reuniu cerca de 600 pessoas, entre alunos, pais, professores e toda a equipe de 16 escolas de Goianésia, Goiás. Além disso, fez parte da programação em comemoração ao Centenário de Otávio Lage, que completaria 100 anos em 2024.

O primeiro lugar foi conquistado pela aluna Mariana Vidal, que foi premiada com uma bolsa de estudos no valor de 35 mil reais. A Escola da campeã, Colégio Couto Magalhães, recebeu um troféu, e o seu professor orientador, Jocirley Custódio, um iphone.

O aluno Joaquim Gomes do Colégio Maria Imaculada conquistou a segunda colocação e ganhou um iphone. Em terceiro lugar, ficou André José da Silva Filho, da Escola Luiz César de Siqueira Melo, que foi premiado com um notebook.

Os dez primeiros colocados foram divulgados e receberam medalhas e camisetas do concurso. No total, 211 alunos de nono ano, que correspondem aos 20% melhores alunos em Língua Portuguesa no primeiro semestre de 2024, fizeram a prova de redação, com o tema “A importância de preservar o patrimônio cultural, como Otávio Lage que valorizou a história e a cultura de Goianésia”.

Homenagem

O Concurso de Redação Dr. Otávio, Construtor de Sonhos é realizado desde 2007 para homenagear e manter vivo o legado de Otávio Lage, que foi empresário e político, ocupando os cargos de prefeito de Goianésia e Governador do Estado de Goiás.

“Nosso pai era um grande incentivador da educação e é gratificante para nós ver a transformação que esse Concurso gera na comunidade de Goianésia. Durante todos os esses anos, já possibilitou inúmeros estudantes realizassem seus sonhos por meio da bolsa de estudos. Mas o principal é ver que todos que participam ganham mais conhecimento, que levam para a vida toda”, ressaltou o presidente da Fundação Jalles Machado, Otávio Lage de Siquera Filho.

A edição que celebrou os 100 anos de Otávio Lage teve a participação de seus familiares e exibiu um vídeo sobre a vida do empresário e político goiano.