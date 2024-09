Mulher morre carbonizada na zona rural de Itapaci após tentar apagar incêndio

Na manhã desta quarta-feira (18/9), incêndios de grandes proporções atingiram a zona rural de Itapaci, causando desespero entre os fazendeiros locais. As chamas atingiram canaviais e pastagens, trazendo prejuízos e colocando vidas em risco.

De acordo com a Polícia Militar, um morador da região solicitou apoio para o desaparecimento de sua esposa, ocorrido na Fazenda do Izidoro, também conhecida como Sítio do João Curicaca. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados por populares que a vítima havia sido localizada sem vida, em estado de carbonização.

A mulher, Wilma Xavier Pereira Silva, de 67 anos, ao tentar apagar o incêndio no pasto de sua propriedade, acabou sendo atingida pelo fogo. A área foi isolada pela polícia, e equipes do Corpo de Bombeiros de Itapaci foi acionado para controlar as chamas.

Após os trabalhos periciais pelo Instituto Médico Legal (IML) de Ceres, o corpo da mulher foi encaminhado para Ceres.

O fato chama a atenção para os riscos enfrentados pelos moradores da zona rural durante períodos de seca e queimadas descontroladas. As autoridades reforçam a importância de medidas preventivas para evitar novas tragédias.

Jornal Populacional