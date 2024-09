Anglo American conquista quatro premiações em inovação na Exposibram 2024

No Prêmio Boas Práticas na Mineração do Brasil a companhia recebeu 1º, 2º e 3º lugares na categoria Inovação Replicação, além do 2º lugar na categoria Inovação Startups

A Anglo American conquistou quatro premiações ligadas a categorias de inovação do Prêmio Boas Práticas na Mineração do Brasil. A cerimônia de entrega ocorreu na última terça-feira (10/09) durante a Exposibram, no Expominas, em Belo Horizonte (MG). Realizado bianualmente pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) desde 2012, o prêmio reconhece empresas que se destacam por ações sustentáveis, inovadoras, socialmente responsáveis e relacionadas à melhoria contínua dos processos industriais da mineração.

Na categoria Inovação Replicação, os cases vencedores da Anglo American foram: “Briquete Autorredutor de Minério de Níquel Utilizando Biomassa”, projeto realizado em parceria com a startup Novo Poro que visa substituir o carvão mineral por briquetes de eucalipto renováveis no processo de redução de níquel (1º lugar); “Biocarvão Hidrotérmico de Eucalipto para Processos de Redução”, iniciativa desenvolvida também junto à Novo Poro que busca a substituição parcial de óleo combustível e do carvão mineral, por insumos renováveis como o bio-óleo e o biocarvão (2º lugar); e “Chatbot para Otimização de Consultas Jurídicas, Governança e Compliance”, aplicativo integrado com Microsoft Teams e plataforma web para utilização dos usuários com objetivo de responder e gerenciar as demandas jurídicas, de governança e compliance e gestão de contratadas – projeto feito em conjunto com a startup AskLisa (3º lugar).

Já na categoria Inovação Startup, a empresa conquistou, junto com a startup Novo Poro, o 2º lugar com o case: “Como Podemos dar Novos Usos ao Estéril do Minério de Ferro”, que busca usar estéril como substrato na construção de tecnossolos.

“Os prêmios são motivo de orgulho e um reconhecimento merecido pela dedicação e trabalho das equipes, e representam o crescimento da curva de maturidade da organização no sentido de viver nossos valores na prática e o compromisso com a inovação aberta”, comemora Danielle Biajoli Vieira, analista de Inovação da companhia.