Anglo American cria Banco de Oportunidades para pessoas com deficiência

A iniciativa contribui para fomentar a cultura de diversidade e equidade da empresa e amplia o acesso de pessoas com deficiência a oportunidade de emprego

A Anglo American agora conta com um Banco de Oportunidades exclusivo para pessoas com deficiência, em seu site. A iniciativa visa ampliar o preenchimento de vagas afirmativas e reforça o compromisso da empresa com a inclusão e diversidade em seu ambiente de trabalho.

Anglo American , na seção de Pessoas e Carreiras, dentro da página de Inclusão e Diversidade, na aba Pessoas com Deficiência – Banco de Oportunidades. Além de atrair candidatos(as) qualificados(as), a iniciativa contribui para fomentar a cultura de diversidade e equidade, ampliando o acesso de pessoas com deficiência a oportunidades de emprego. O Banco de Oportunidades fica no site da, na seção de Pessoas e Carreiras, dentro da página de Inclusão e Diversidade, na aba Pessoas com Deficiência – Banco de Oportunidades. Além de atrair candidatos(as) qualificados(as), a iniciativa contribui para fomentar a cultura de diversidade e equidade, ampliando o acesso de pessoas com deficiência a oportunidades de emprego.

“Queremos garantir que estamos promovendo um ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo, onde todas as pessoas se sintam valorizadas e respeitadas. O Banco de Oportunidades para pessoas com deficiência é um passo importante nessa jornada, ajudando-nos a identificar e atrair talentos diversos para a nossa empresa”, destaca Sara Murssa, diretora de Pessoas e Organização da Anglo American.

Podem se inscrever no Banco de Oportunidades todas as pessoas que possuem algum tipo de deficiência. As vagas disponíveis contemplam áreas e níveis hierárquicos diversos, de funções operacionais a cargos de gestão, e estão distribuídas nas localidades com operações e escritórios da Anglo American, em Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Candidaturas de outros estados também serão aceitas, desde que tenham disponibilidade de mudança para as regiões onde a empresa atua.

O cadastro no Banco de Oportunidades não garante participação automática nos processos seletivos, mas assegura que a pessoa será considerada para as vagas compatíveis com seu perfil assim que forem abertas.