2ª edição do Dia do Cooperativismo reúne 4 mil pessoas na Praça Dimas Carrilho, em Goianésia

Foi realizada no último sábado (31/08) a 2ª edição do Dia Municipal do Cooperativismo, o evento promovido pelo Sistema OCB/ GO reuniu cerca de 4 mil pessoas na Praça Dimas Carrilho em Goianésia. Todas as cooperativas de Goianésia e região, além de instituições parceiras como Senar Goiás, Sesi/Senai, Sebrae, Faculdade Evangélica, e Universidade de Rio Verde – Campus Goianésia se reúnem para propiciar uma série de serviços para a comunidade.

As cooperativas Sicoob Coopercred, Sicoob Emprecred, Sicoob UniCentro Norte Brasileiro, Cagel, Uniodonto Goiânia, Sicredi, Unimed Cerrado, Unimed Goianésia, Cooperfamiliar e Cooperlatex ofereceram serviços como aferição de pressão e glicemia, orientação de primeiros socorros, atividades lúdicas para crianças e educação financeira. Entre os destaques culturais, o público assistiu a apresentações de balé, de música com o Coral Canta Coração e a apresentação da Banda Corpus, além de contação de histórias, garantindo uma tarde de lazer e aprendizado para toda a família.

A gerente de Desenvolvimento de Cooperativas do SESCOOP/GO, Gislaine Lelis, ressaltou a importância da comemoração para aproximar a comunidade das cooperativas. “O objetivo principal é levar para a comunidade local quem somos nós, cooperativistas, e devolver um pouquinho para a comunidade o que recebemos. O Dia do Cooperativismo é voltado para toda a população, não apenas para cooperados, mas para toda a família”, explicou.

Para Marcos Borges, analista do Sistema OCB/GO no Núcleo Noroeste, o Dia do Cooperativismo nas cidades reforça aquilo que o modelo de negócios cooperativista promove. “Essa concentração de esforços para oferecer serviços à comunidade coloca em ação o nosso sétimo princípio cooperativista, que é o interesse pela comunidade”, destacou.

Isaac Amaral, diretor operacional do Sicoob Coopercred, destacou a vivência dos princípios cooperativistas durante o evento. “Hoje estamos aqui praticando três princípios: a intercooperação, o interesse pela comunidade e a educação e informação. Oferecemos cortes de cabelo e ensinamos as crianças, por meio de um jogo de tabuleiro, que para ganhar é preciso cooperar. É esse o espírito que queremos transmitir”, ressaltou.

Lei Municipal

O projeto de lei que inclui o Dia do Cooperativismo no calendário municipal de Goianésia foi aprovado no ano passado, e teve o apoio da Câmara Municipal e sanção da prefeitura.