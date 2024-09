Rio Araguaia atinge o nível mais baixo dos últimos 50 anos; veja antes e depois

O Rio Araguaia atingiu o nível de água mais baixo dos últimos 50 anos em São José dos Bandeirantes, distrito do município de Nova Crixás, no norte do estado. Segundo Artur Matos, coordenador do Sistema Hidrológico do Serviço Geológico do Brasil (SGB), a situação do rio pode piorar, atingindo outras marcas de níveis históricas.

“A gente ainda tem o período de setembro e início de outubro com os níveis dos rios continuando a descer, então a gente pode ver ainda no Rio Araguaia mínimas históricas já registradas pra toda a série histórica, níveis que a gente nunca viu até hoje”.

Na última quarta-feira (28), o Rio Araguaia registrou, em São José dos Bandeirantes, um nível de 309 cm de água. A mínima histórica registrada para a mesma data, era de 320 cm, informou André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com Artur Matos, a situação só deve melhorar no fim do mês de outubro ou início do mês de novembro, quando começa o período chuvoso em Goiás. Apesar da queda dos níveis o Cimehgo informou que os níveis de água em Aragarças e Aruanã, cidades turísticas que são banhadas pelo rio, seguem dentro do esperado.

G1 GO