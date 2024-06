Escola de Barro Alto recebe biodigestor de projeto de voluntariado da Anglo American

Equipamento converte, de forma autônoma e sem uso de energia elétrica, resíduos orgânicos em biogás, que pode ser usado como gás de cozinha

Apoiado pelo programa de voluntariado da Anglo American Embaixadores do Bem, o projeto “Educação e Economia Circular” realizou a instalação de um biodigestor na Escola Municipal Dona Maria Divina da Silva, em Barro Alto. O equipamento é utilizado para acelerar o processo de decomposição de massa orgânica, por meio da ausência de oxigênio. De forma autônoma, sem o uso de energia elétrica, o biodigestor converte resíduos orgânicos em biogás, que serve como gás de cozinha e biofertilizante líquido.

“Com a implantação do biodigestor, estudantes passam a conviver com essa experiência, entendendo na prática o que antes só era visto em livros de Biologia, Química e Física. E, também, serão agentes que vão disseminar esse conhecimento que é tão importante para a gente pensar num futuro sustentável em nossas comunidades anfitriãs”, destaca Rafael Santos, coordenador de Relacionamento Socioinstitucional da Anglo American e um dos embaixadores do projeto.

“Por meio do Embaixadores do Bem, a gente traz os conceitos de economia circular e sustentabilidade para alunas e alunos da escola, que vão propagar essas ideias na sociedade”, completa Eduardo Caixeta, diretor de Operações de Níquel da Anglo American e um dos embaixadores da iniciativa.

“Quando soubemos do projeto, não tínhamos o entendimento da dimensão da proposta e nem dos benefícios que ela traria para a escola como um todo. Hoje, além da vantagem de termos o biogás em nossa cozinha, temos a possibilidade de proporcionar aulas dinâmicas e práticas”, conclui Joanida Correia, diretora da Escola Municipal Dona Maria Divina da Silva.