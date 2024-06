Polícia Civil de Goianésia prende autor de homicídio em menos de 24 horas

Em menos de 24 horas após o registro do primeiro homicídio do ano em Goianésia, a Polícia Civil realizou a prisão do principal suspeito de ter cometido o crime, ocorrido na noite de terça-feira, 04.

A vítima, Ananias Rodrigues Almeida Gomes, de 31 anos, morreu após receber vários golpes de faca. Ela chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levado para o Hospital Municipal Irmã Fanny Duran, no entanto, não resistiu e morreu durante a madrugada.

A informação da prisão do suspeito, de 23 anos, foi divulgada na noite de quarta-feira, 05, pela Polícia Civil, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) da 15ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Goianésia, no âmbito da Operação Keres.

Segundo explicou a polícia, imediatamente após tomar conhecimento dos fatos, os policiais civis lotados no Geic iniciaram diligências, conseguindo, inclusive, falar com a vítima, que ainda se encontrava viva, no entanto, a vítima faleceu horas depois em decorrências das lesões.

As diligências continuaram durante a madrugada e durante toda esta quarta, quando, por volta das 19h30, o suposto autor, sabendo que a Polícia Civil estava em seu encalço, entregou-se, tendo sido preso em flagrante pelo crime de homicídio.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado à Unidade Prisional de Goianésia, onde se encontra à disposição do Poder Judiciário. A motivação do crime ainda não foi divulgada.

