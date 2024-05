Polícia procura homem suspeito de abusar de adolescente de 13 anos e gravar crime

A Polícia Civil procura um homem suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos. O crime ocorreu em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, em fevereiro de 2024.

Cícero de Souza Ferraz, de 38 anos, teria estuprado a adolescente em duas ocasiões. A polícia encontrou no celular dele cenas do abuso sexual contra a vítima.

Desde então, há um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele.

O homem também responde pelo crime de produção de imagem envolvendo adolescente em cena de sexo.

Denúncias podem ser feitas via 197 ou no telefone da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

