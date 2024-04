Anglo American e parceiros oferecem capacitação e apoio técnico para produção de frutas

Iniciativa é voltada para produtores, associações e cooperativas dos municípios de Barro Alto, Niquelândia e Goianésia, que tenham interesse no cultivo de mirtilo, açaí, maracujá, entre outras possibilidades

Estão abertas as inscrições para o desenvolvimento da cadeia produtiva de fruticultura de Barro Alto, Niquelândia e Goianésia. Por meio do Programa de Desenvolvimento Regional Colaborativo, a Anglo American oferece treinamento, apoio técnico, suporte à comercialização, além da disponibilização de mudas, insumos e kits de irrigação a produtores rurais desses municípios.

A iniciativa, que conta com a parceria da ONG TechnoServe Brasil, da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), das prefeituras locais, dentre outros apoiadores, é voltada para produtores, associações e cooperativas interessadas no cultivo de mirtilo, açaí, maracujá, entre outras possibilidades. Ao todo, serão disponibilizadas 40 vagas.

Conhecido como CRD (sigla em inglês para Desenvolvimento Regional Colaborativo), o programa busca promover parcerias para geração de renda e emprego, com objetivo de criar alternativas econômicas de longo prazo nas regiões que acolhem as operações da Anglo American e, com isso, reduzir a dependência da mineração.

“Estabelecemos parcerias com organizações de diferentes setores para trabalharmos juntos em projetos de interesse mútuo, combinando recursos e competências. Acreditamos que a melhor maneira de contribuir para a formação de comunidades cada vez mais prósperas é incentivando-as a terem uma atuação ativa, de forma a se tornarem protagonistas do seu próprio desenvolvimento. O CRD Fruticultura visará uma nova cadeia econômica na região, interligando os produtores locais à Rota da Fruta do Distrito Federal e entorno”, explica Daniel Tito Guimarães, gerente de Sustentabilidade e Integração da Anglo American.

A primeira fase do CRD Fruticultura terá duração de 20 meses, com início previsto para maio de 2024 e término em dezembro de 2025.

As inscrições vão até o dia 30 de abril e devem ser realizadas por meio deste link. Em caso de dúvidas, as pessoas interessadas podem entrar em contato com a

TechnoServe, pelos telefones ou WhatsApp: (31) 99588-9130 (falar com Thiago Castro) ou (62) 98283-0010 (falar com Lua Ohana).

Encontros abertos

Nos dias 10, 11 e 18 de abril, serão realizados encontros abertos às pessoas interessadas para esclarecer dúvidas e trazer mais informações sobre o programa.

Barro Alto – 10/04 (quarta-feira), às 10h

Local: Sindicato Rural de Barro Alto (Rua Alfredo Sebastião Batista, Qd 04 LT 05 A – Centro)

Niquelândia – 11/04 (quinta-feira), às 13h

Local: Associação Comercial e Industrial de Niquelândia (Avenida Brasil, 258, Jardim Maracanã)

Goianésia – 18/04 (quinta-feira), às 14h

Local: Auditório da Faculdade Evangélica de Goianésia –Faceg (Avenida Brasil, 1000, Covoa)