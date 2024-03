PF investiga se milhares de munições compradas nos EUA seriam usadas para alimentar o crime organizado em Goiás

De acordo com a PF, a compra desse tipo de material necessita de uma autorização prévia do Exército Brasileiro. Mesmo a mercadoria sendo adquirida legalmente no exterior, as munições foram enviadas de forma clandestina ao Brasil. O conteúdo era autodeclarado como “mudança de pessoa física”, sem a prévia autorização e sem comunicação do transporte às autoridades norte-americanas e brasileiras.