Condutor de caminhonete D20 capota e condutor morre na GO-080 em Petrolina

Uma caminhonete D-20 saiu da pista e capotou na GO-080, na tarde desta terça-feira 23, próximo ao trevo de Damolândia entre Nerópolis e Petrolina de Goiás, deixando uma vítima fatal.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Nerópolis e o Samu de Petrolina foram acionados para atender a ocorrência, mas infelizmente a vítima morreu no local.

A vítima foi identificada por nome de Sebastião (Tião da Vasoura), da cidade de Nerópolis. As causas do acidente não foram informada. A Polícia Militar Rodoviária Estadual também esteve no local. Via Sol Nascente