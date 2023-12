Traficantes são presos em flagrante pela Polícia Militar em Barro Alto

A Polícia Militar, em patrulhamento pelo setor Alfredo Sebastião Batista, na cidade de Barro Alto, se deparou com dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles, estava em cima de uma motocicleta, e o outro, em pé ao seu lado. Quando ambos avistaram a viatura os dois indivíduos evadiram, sendo que o suspeito que estava de motocicleta foi alcançado e abordado pelos militares.

Após a tentativa de fuga, o homem que estava de motocicleta foi alcançado e abordado pela equipe, durante busca pessoal foi localizado em seu bolso duas porções de cocaína. Durante entrevista com o homem, ele confessou estar praticando tráfico de entorpecentes e, que de fato, no momento da abordagem, ele estaria levando droga para um usuário que havia encomendado o entorpecente via WhatsApp.

O traficante não quis dizer quem seria o comprador que evadiu ao visualizar a equipe. E quando foi questionado acerca da procedência do entorpecente, ele informou que estaria fazendo a comercialização em parceria com outro traficante ganhando uma espécie de comissão das vendas, que segundo ele era feita em drogas. O traficante ainda revelou que na casa dele havia uma mochila com mais drogas, momento em que os policiais se deslocaram até a residência indicada.

Posteriormente, a equipe se deslocou até a residência do segundo traficante, onde foi recebida e teve a entrada autorizada e acompanhada pelo pai do segundo traficante. Em buscas os policiais encontraram porções de maconha escondidas no compartimento destinado ao armazenamento de frutas e verduras, e dentro de uma mala de viagens foi localizado uma sacola verde, contendo mais quatro porções de cocaína já prontas para a comercialização.

Diante da situação de flagrante, os dois suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Goianésia, juntamente com os entorpecentes, aparelhos celulares, e R$ 395 em dinheiro.

