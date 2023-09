Homem é morto com vários disparos de arma de fogo na região oeste de Goianésia

Na madrugada do último sábado, 23, as forças de segurança de Goianésia registraram mais um homicídio na cidade, quando um homem de 25 anos foi alvejado com vários disparos de arma de fogo. O fato aconteceu na Rua 15A, entre as Ruas 34 e 36, Bairro Nova Aurora, região oeste.

Informações dão conta que a vítima, identificada como Pedro Henrique Menezes de Jesus, foi chamada pelo nome por duas pessoas que chegaram na residência em uma motocicleta não identificada. Ao chegar no portão, Pedro Henrique foi alvejado por cerca de quatro disparos de arma de fogo, sendo que os tiros foram efetuados pelo passageiro da moto.

Após o crime, os autores evadiram tomando rumo ignorado, e não foram encontrados pela polícia. Já a vítima, foi socorrida pelo irmão, que o arrastou para a varada, no entanto, não resistiu e morreu. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, porém, nada puderam fazer.

No momento do crime, o bairro enfrentava um problema de queda de energia, estando totalmente escuro. Assim, o local foi isolado pela Polícia Militar e a Polícia Científica acionada para realização de perícia, para então liberar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) realizar os exames cadavéricos.

A Polícia Civil já investiga o caso e possui algumas linhas a serem seguida, porém, para não atrapalhar as investigações, não foram divulgados mais detalhes.

Meganésia