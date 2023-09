Anglo American oferece vagas de estágio para estudantes de graduação e ensino técnico 

O Mina de Talentos, programa de estágio da Anglo American, está com as inscrições abertas até o dia 25 de setembro. As vagas são destinadas a estudantes de cursos de graduação e ensino técnico e valem para unidades de negócio da empresa em Belo Horizonte (MG), Conceição do Mato Dentro (MG), São João da Barra (RJ), Goiânia (GO), Barro Alto (GO) e Niquelândia (GO).

A oportunidade engloba atuação em áreas da comunicação, ciências contábeis/administração, engenharia, suprimentos, energia, tecnologia da informação, projetos sociais e reassentamento. As inscrições devem ser feitas por meio deste link, que contém todos os detalhes das vagas em cada localidade.

Para participar, as pessoas interessadas devem estar com matrícula ativa em um dos cursos listados na descrição da vaga em que pretende se candidatar; ter previsão para se formar partir de julho de 2025 (para curso superior) e dezembro de 2024 (para curso técnico); residir na localidade ou nas cidades próximas à base de trabalho da vaga; e ter disponibilidade para atuar 6h ou 4h diárias dentro do horário comercial (8h às 18h).

O contrato de estágio, previsto para ser iniciado em dezembro deste ano, irá incluir bolsa-auxílio, vale-refeição ou refeitório na empresa, vale-transporte ou transporte da empresa, plano de saúde, gympass, programas de suporte financeiro, jurídico e psicológico, entre outros benefícios.

“Estou vivendo a minha melhor fase acadêmica com o estágio. Tenho oportunidade de aprender muito, me relacionar com várias pessoas e sinto meu trabalho valorizado. Tenho orgulho de dizer que faço parte da equipe Anglo American e que juntos estamos reimaginando a mineração para melhorar a vida das pessoas”, afirma Suyanne Rangel, estagiária de Recursos Humanos da Anglo American, que atua em São João da Barra (RJ).

Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected].