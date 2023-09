Programa Crescer da Anglo American oferece capacitação para jovens em Niquelândia (GO) 

Oportunidade visa o desenvolvimento de novos conhecimentos e habilidades sobre empreendedorismo e empregabilidade

Estão abertas as inscrições do programa Crescer da Anglo American, com capacitação direcionada ao público jovem do município de Niquelândia (GO). Serão disponibilizadas 30 vagas para pessoas com idade a partir de 17 anos. A oportunidade é gratuita e visa o desenvolvimento de novos conhecimentos e habilidades sobre empreendedorismo e empregabilidade.

A qualificação focará em autoconhecimento, orientação profissional e vocacional, conhecimento de técnicas e atuações profissionais, desenvolvimento das atitudes profissionais, além de estímulo ao empreendedorismo. “Essa capacitação convida o jovem a se conhecer e a entender aspectos de empregabilidade e empreendedorismo, permitindo que cada um faça sua própria escolha e desenhe o seu futuro de forma consciente”, explica Isis Machado, analista de Performance Social da Anglo American.

As inscrições devem ser feitas até o dia 12 de setembro, por meio deste link. O curso será ministrado de forma presencial, entre 2 de outubro e 27 de novembro, no turno da noite.

Desenvolvimento das comunidades

Em alinhamento ao Plano de Mineração Sustentável da Anglo American, o Crescer visa a promoção do desenvolvimento socioeconômico inclusivo e sustentável das comunidades que acolhem as operações da companhia no Brasil, contribuindo para a diversificação econômica e a redução da dependência do setor mineral.

O programa está fundado em diagnósticos aprofundados das vocações e potencialidades locais, que direcionam as cadeias de valor para ofertar aos participantes assessoria técnica e capacitações, de forma a alavancar seus respectivos produtos, carreiras e negócios.

Na região das operações de níquel da Anglo American, em Goiás, o Crescer apoia produtores rurais das cadeias de leite e apicultura, além do desenvolvimento de jovens. Até o momento, foram beneficiados 114 produtores, sendo 40 em apicultura e 74 em leite. Em agosto, o programa iniciou sua segunda fase, com mais uma etapa de capacitação para novos produtores de leite, e abre, agora, a primeira turma de desenvolvimento para jovens. A expectativa é alcançar 400 jovens da região, em 3 anos.