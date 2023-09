Polícia Militar apreende quase R$ 6 mil de crack em Goianésia

Durante uma rotineira patrulha na região leste de Goianésia, as forças policiais locais protagonizaram um importante episódio no combate ao tráfico de drogas. O Sargento Hernandes e o Soldado Nunes, ao realizarem o patrulhamento na Rua 45, na Vila Vera Cruz, avistaram um veículo Palio cujo condutor demonstrava atitudes suspeitas.

Diante das circunstâncias, os militares agiram rapidamente, procedendo com a abordagem do veículo e posteriormente realizando uma minuciosa busca pessoal e veicular. Foi durante essa operação que os policiais fizeram uma descoberta de diversas porções de crack que estavam ocultas no interior do veículo. Além disso, uma balança de precisão também foi encontrada, reforçando a suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

A quantidade de crack apreendida é avaliada em aproximadamente R$ 6 mil no mercado ilícito, e a substância totalizava 156 gramas. Todo o material apreendido, juntamente com o veículo e o suspeito detido, foi encaminhado às autoridades competentes na Delegacia de Polícia.