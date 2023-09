Dois homens são presos pela CPE por tráfico de drogas em Goianésia

Em patrulhamento pelas ruas de Goianésia, no último domingo (03) a equipe de policiais da CPE abordou um indivíduo em atitudes suspeitas e após busca pessoal, foram encontradas algumas porções de cocaína. Após conversar com o homem, que confessou a prática do tráfico de drogas, ele levou a polícia até a casa onde estava o seu comparsa, e no local foram encontradas plantas de maconha.

Os dois homens receberam voz de prisão. A polícia apreendeu 40 porções de cocaína, 07 porções de maconha, 09 pés de maconha, uma balança de precisão, um aparelho celular e quase R$ 400 em espécie.