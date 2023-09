Otavinho é homenageado na ALEGO em reconhecimento aos serviços prestados ao Estado de Goiás

Associação Comercial Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg) foi homenageada, pelos 86 anos, na noite de ontem (31), no plenário Íris Rezende, da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego). O diretor-presidente da Jalles, Otávio Lage de Siqueira Filho, que faz parte da atual diretoria da Acieg foi um dos homenageados, e recebeu o Certificado do Mérito Legislativo, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás.

A homenagem foi concedida por iniciativa do deputado estadual Delegado Eduardo Prado (PL), uma parte significativa dos grandes geradores de emprego no Estado estive presente na sessão, que reuniu ainda dirigente de outras entidades, autoridades públicas e profissionais liberais.