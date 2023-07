Polícia cumpre 36 mandados judiciais em investigação de crimes praticados por membros de torcida organizada

O Grupo Especial de Proteção ao Torcedor (Geprot/Deic), da Policia Civil de Goiás, deflagra na manhã desta terça-feira (11) a Operação Avalanche na Região Metropolitana de Goiânia e no Tocantins para cumprir 36 mandados judiciais em investigação de crimes praticados por membros de torcida organizada. A operação conta com mais de 100 policiais civis e apoio do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos/PMGO e do Grupo de Atuação em Grandes Eventos de Futebol/MPGO. A investigação será detalhada em entrevista coletiva à imprensa hoje.