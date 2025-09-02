Problema antigo resolvido: Prefeitura acaba com os lixões de Juscelândia e Cafelândia

Por determinação do prefeito Renato de Castro, a Prefeitura de Goianésia realizou uma operação conjunta das secretarias de Meio Ambiente/Serviços Urbanos e Infraestrutura que resultou na eliminação dos lixões de Juscelândia e Cafelândia.

A ação mobilizou as equipes e mais de 20 caminhões de lixo foram removidos. Após a limpeza, a administração municipal disponibilizou uma caçamba oficial para o recebimento adequado dos materiais, e caso seja necessário, uma segunda caçamba será instalada.

O cronograma prevê que o lixo depositado na caçamba será recolhido duas vezes por semana e encaminhado ao aterro sanitário de Goianésia, garantindo a destinação correta e ambientalmente segura dos resíduos.

Segundo o secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Willian Teófilo, o sucesso da ação depende diretamente da colaboração e da fiscalização da própria comunidade. Para isso, a prefeitura disponibilizou o disk denúncia (62) 3191-0001, canal que pode ser utilizado pela população para informar práticas de descarte irregular.

