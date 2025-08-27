Sicoob Emprecred promove Concurso Cultural em comemoração aos 20 anos

O Sicoob Emprecred está promovendo, pela primeira vez, o Concurso Cultural 2025 nas comunidades onde atua. Com o tema “Diversidade que soma, cooperação que multiplica”, a iniciativa integra o portfólio do Instituto Sicoob e tem como objetivo incentivar crianças e adolescentes a refletirem sobre cidadania, cooperação e sustentabilidade.

A mobilização acontece entre os dias 21 e 31 de agosto, durante a Semana do Cooperativismo, em escolas de Goianésia, Jaraguá, Uruaçu, Pirenópolis e Minaçu, reunindo cerca de 900 estudantes dos 3º, 5º, 7º e 9º anos.

O concurso premiará os melhores trabalhos em etapas locais, regionais e nacional. “Mais do que celebrar nossos 20 anos, queremos reforçar valores que fazem parte do DNA do cooperativismo”, destacou o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Emprecred, João Pedro Braollos.

As comemorações incluem ainda a Campanha de Capitalização Premiada e a festa de aniversário no dia 12 de setembro, com shows de Eduardo Costa e Dino Fonseca.