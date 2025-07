Mais de 15 mil pessoas participam da abertura da Pecuária Para Todos com show de Amado Batista

A primeira noite do programa Pecuária Para Todos foi marcada por emoção, solidariedade e uma multidão vibrante. Mais de 15 mil pessoas estiveram presentes na abertura da festa nesta quinta-feira (10), no Parque de Exposições de Goianésia, para acompanhar o início do rodeio e o show inesquecível de Amado Batista.

Promovido em uma parceria entre a Prefeitura de Goianésia e o Sindicato Rural, o programa oferece às famílias da cidade a chance de participar da tradicional Festa da Pecuária trocando 1 kg de alimento por ingressos. A iniciativa une lazer, cultura e solidariedade, garantindo acesso democrático e ajudando quem mais precisa.

“Ver esse parque lotado, com o povo feliz, é a maior recompensa. O Pecuária Para Todos mostra que quando a gente une forças, é possível fazer uma festa bonita, inclusiva e cheia de significado para Goianésia”, afirmou o prefeito Renato de Castro, emocionado com o resultado da noite.

A Festa da Pecuária teve início no último dia 4 de julho, mas a troca de alimentos por ingressos começou ontem e vai até domingo, 13 de julho. Os pontos de troca são a Prefeitura, as secretarias de Promoção Social e Cultura, além das entidades parceiras.

E tem mais por vir! Nesta sexta-feira (11), a banda Raça Negra promete um show animado após o rodeio. No sábado (12), quem sobe ao palco é a dupla João Bosco e Vinícius, e no domingo (13), o encerramento será em grande estilo com o cantor Zezé di Camargo.