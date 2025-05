Espetáculo infantil “Cartas do Vô Chico” será apresentado gratuitamente no Centro Cultural de Goianésia

Nesta sexta-feira, 23 de maio, às 19h30, o Centro Cultural Berchiolina Rodrigues recebe o espetáculo infantil Cartas do Vô Chico, da Catavento Companhia Circense. A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser retirados pelo Sympla.

Voltado para todas as idades, o espetáculo mistura circo, dança, teatro e música em uma apresentação envolvente, que promete emocionar crianças, jovens e adultos. A narrativa gira em torno de Lúcia Valentina, uma garota de 15 anos que encontra antigas cartas escritas por seu avô, o Vô Chico — um ex-artista de circo que desapareceu misteriosamente anos atrás.

A partir dessas cartas, o público é convidado a embarcar em uma jornada mágica por cidades encantadas, onde a imaginação ganha vida em meio a acrobacias, coreografias e trilhas sonoras marcantes. A montagem propõe um resgate afetivo das memórias e das histórias que nos conectam ao passado, tudo embalado pela leveza e encantamento característicos da linguagem circense.

A apresentação em Goianésia acontece em parceria com a Prefeitura de Goianésia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. O projeto foi contemplado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Edital de Circo nº 06/2024, operacionalizado pelo Governo de Goiás e pela Secretaria de Estado da Cultura.

*Serviço*

Espetáculo: Cartas do Vô Chico

Data: 23 de maio (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Centro Cultural Berchiolina Rodrigues – Goianésia (GO)

Classificação: Livre

Ingresso: Gratuito (retirada pelo Sympla)

sympla.com.br/evento/cartas-do-vo-chico-em-goianesia/2915483