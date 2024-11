Anglo American divulga resultado do edital de projetos sociais em Goiás

Ao todo, nove propostas foram aprovadas. Iniciativas irão beneficiar os municípios de Barro Alto e Niquelândia

A Anglo American finalizou a seleção das iniciativas inscritas no edital de projetos sociais de 2024, voltado aos municípios que acolhem as operações de níquel da mineradora, em Goiás. Ao todo, nove propostas foram aprovadas, com foco em saúde e bem-estar, educação e treinamento, meio ambiente, desenvolvimento comunitário, cultura e esporte. O investimento total da Anglo American será de cerca de R$ 770 mil.

Abertos à participação popular, os projetos serão executados ao longo 2025, em benefício de milhares de pessoas, direta e indiretamente. Os municípios contemplados serão Barro Alto e Niquelândia.

“Em alinhamento aos nossos Valores e ao propósito de reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas, o edital constitui uma importante ferramenta para apoiar as comunidades anfitriãs na elaboração e na execução de projetos próprios, visando sustentabilidade, inclusão, desenvolvimento dos territórios, e, de maneira geral, geração de benefício, emprego e renda para a população local”, ressalta Nathália Coelho, coordenadora de Performance Social.

Confira os projetos aprovados:

Barro Alto:

Projeto Fênix: Basquete em Cadeiras de Rodas: Promover a inclusão e a socialização por meio do esporte, contribuindo para o aperfeiçoamento da coordenação motora e para a autonomia nas atividades diárias. O projeto busca colaborar com a integração das pessoas com deficiência na sociedade, atendendo a necessidades individuais e coletivas e incentivando a prática esportiva e a socialização.

Banda de Percussão Batuqueira de Barro Alto: Promover o desenvolvimento cultural, social e educacional de crianças, adolescentes e suas famílias no município, por meio de formação musical, palestras educativas e encontros familiares, visando fortalecer os laços comunitários, valorizar o patrimônio cultural local e fomentar a inclusão social.

Camerata de Violões: Oferecer atividades musicais para tirar crianças de baixa renda da ociosidade, utilizando a música como instrumento de transformação.

Niquelândia:

Projeto Sinfonia do Cerrado: Cultura e Educação: Dar continuidade ao projeto Sinfonia do Cerrado, democratizando o acesso à cultura e difundindo a música clássica como produto cultural relevante para a comunidade. O projeto oferece oficinas arte-culturais no contraturno escolar para crianças e adolescentes.

Festival dos Povos do Cerrado: Promover a valorização e o fortalecimento das culturas e saberes dos povos e comunidades tradicionais do Cerrado, integrando o fomento à agricultura familiar, à promoção da economia local e à participação comunitária.

Projeto Educar para Transformar: Oficinas de Arte, Música e Esporte: Dar continuidade às atividades de música e esporte, incluindo o artesanato como opção de oficina para 2025. O projeto é voltado para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, visando garantir seus direitos constitucionais e promovendo o acesso à arte, cultura, esporte e inclusão social.

Projeto Esporte + Educação: Educando Jovens Através do Esporte: Dar continuidade às atividades esportivas e educacionais para crianças e adolescentes, estimulando o desenvolvimento de habilidades corporais e competências pessoais, sociais e cognitivas. O projeto incentiva a formação humana, a promoção da saúde, a sociabilização, a construção de valores morais e éticos, além de proporcionar recreação, lazer e inclusão social.

Projeto Mãos Amigas, Proteção e Cuidado: Proporcionar, por meio do esporte, de formações extracampo e de atendimentos psicológicos, uma vida melhor, mais saudável e equilibrada, tanto física quanto mentalmente, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e social dos beneficiários.