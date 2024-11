Ecovias dará início a obras de duplicação da BR-153 em 2025, Jaraguá fica de fora

Responsável pela administração de parte da BR-153 em Goiás, a Ecovias do Araguaia dará início, a partir de 2025, à duplicação do trecho entre Anápolis e a divisa com o Tocantins, prevista no 4° ano de contrato.

A concessionária informou ao Portal 6 que a estimativa é de que sejam investidos R$ 410 milhões nas obras, com término previsto para o mês de outubro.

No cronograma estão previstos que cerca de 53 km de rodovias sejam duplicados em Goiás, contemplando Uruaçu (16,4 km), Campinorte (7 km), Rialma (28,6 km) e Rianápolis (1,4 km).

Ainda segundo a Ecovias, as obras do 4° ano do contrato preveem serviços de ampliação, que incluem dois viadutos, retornos, três pontes, quase 30 km de vias marginais, quatro acessos e passarelas.