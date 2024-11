Polícia Civil prende em flagrante homem por importunação sexual contra passageira de ônibus

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da 3ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Aparecida de Goiânia, prendeu em flagrante um homem de 59 anos pelo crime de importunação sexual. Na manhã de segunda (04), durante trajeto de transporte coletivo, em Aparecida de Goiânia, o homem teria adotado comportamento estranho ao sentar-se ao lado da vítima, mantendo uma sacola no colo realizando movimentos no órgão genital, de forma a constrangê-la. A vítima informou que o investigado, de maneira repetida, encostava em sua perna, o que fez com que ela se afastasse.

Após certo tempo, a vítima, constrangida, se levantou e percebeu que sua calça estava molhada, momento em que relatou o ocorrido ao motorista do ônibus. Diante dos fatos, a Polícia Civil foi acionada tendo imediatamente dado voz de prisão ao homem, que foi autuado em flagrante pelo crime previsto no art. 215-A do CP, que possui pena de até 5 anos de prisão. O homem foi encaminhado à custódia ficando à disposição do Poder Judiciário.