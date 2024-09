Sicoob Emprecred comemora 19 anos com café da manhã em agências

Lançamento do Selo Comemorativo dos 20 anos marca o início das celebrações oficiais da cooperativa

No dia 09 de setembro, às 09h, o Sicoob Emprecred celebrará seu 19º aniversário com um café da manhã especial em todas as suas agências. Este evento marcará o início das comemorações das duas décadas de atuação da cooperativa, com o lançamento do selo comemorativo dos 20 anos.

O café da manhã será realizado simultaneamente em todas as agências do Sicoob Emprecred, proporcionando um momento de integração e celebração entre os cooperados e colaboradores. Além disso, a cerimônia será transmitida ao vivo pelo YouTube e Instagram da cooperativa, garantindo que todos possam participar desse momento especial.

Na sede da cooperativa, em Goianésia (GO), o evento contará com a presença de todo o Conselho de Administração, que estará presente para o lançamento oficial do selo dos 20 anos. Este selo comemorativo simboliza não apenas as conquistas do passado, mas também o compromisso com o futuro da cooperativa e seus associados.

O Presidente do Conselho de Administração, João Pedro Braollos Neto, destaca: “É com grande alegria que celebramos 19 anos de história do Sicoob Emprecred! Nestes anos, construímos juntos uma cooperativa forte, sólida e comprometida com o desenvolvimento da nossa comunidade. Nosso sucesso é fruto do trabalho de cada cooperado e colaborador, que acreditam em um modelo de negócio cooperativo, baseado na união e na força das pessoas. Com o lançamento do selo dos 20 anos, celebramos toda nossa história e iniciamos uma nova etapa de comemoração onde todos cooperados são convidados a comemorar conosco”.

Este é um momento significativo para todos que fazem parte da história do Sicoob Emprecred, e todos os cooperados estão convidados a participar desta celebração, seja presencialmente em uma das agências ou virtualmente através da transmissão ao vivo.

Evento:

Aniversário 19 anos Sicoob Emprecred e lançamento do selo de 20 anos

Data: 09/09/2024 (segunda-feira)

Às 09 horas, em todas as agências Sicoob Emprecred (Goianésia na Avenida Goiás -Centro; Jaraguá, Uruaçu, Pirenópolis, Barro Alto, Minaçu, Padre Bernardo, Palmeirópolis-TO, Formoso, São Sebastião-DF e Paranã-TO.)

Transmissão ao vivo pelo Youtube: @sicoobemprecred e instagram: @emprecred.coop