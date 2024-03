Acidente entre Dionlândia e Itapuranga mata um motociclista e deixa criança com uma das pernas decepada

Um terrível acidente ocorrido em Itapuranga, a 68 Km de Ceres nesta terça-feira (5/3), por volta das 6h da manhã, resultou na morte do motociclista e em ferimentos graves para os outros ocupantes. A colisão frontal aconteceu entre uma motocicleta e uma caminhonete.

As vítimas, identificadas como um motociclista e uma criança de 11 anos, estavam na mesma moto, acompanhadas por uma mulher, que também ficou gravemente ferida. Segundo relatos preliminares fornecidos, o acidente aconteceu após a caminhonete invadir a pista contrária, culminando na tragédia.

Após o impacto violento, a motocicleta foi arremessada para a lateral da pista, deixando evidências perturbadoras no local. Uma sandália e um livro de exercícios de matemática, possivelmente pertencentes à criança, foram encontrados próximos ao local do acidente. O capacete de um dos ocupantes da moto foi lançado a mais de 10 metros de distância, destacando a intensidade da colisão.

As autoridades estão investigando as circunstâncias exatas do acidente, enquanto o condutor da caminhonete foi conduzido para um hospital não especificado. A mulher, que sofreu várias fraturas, está atualmente em estado grave e também foi hospitalizada.

Jornal Populacional