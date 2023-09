Corpo de Bombeiros de Goianésia é acionado para controlar incêndio em veículo de grande porte na GO-230

Ontem, 05, o Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrência de incêndio em veículo de grande porte na GO-230, entre Goianésia e Vila Propício, movimentando seis socorristas e duas viaturas. O fato aconteceu na altura do km 234, quando o motorista trafegava pela rodovia, fazendo o trajeto Goianésia/Vila Propício.

Comandadas pelo ST Jean, as guarnições compostas pelo SGT Elisdete, SGT Guedes, SGT Judson, CB Miguel e CB Luiz Carlos, se depararam com uma carreta branca e seus acoplados, em chamas. De imediato, as guarnições montaram duas linhas de combate a incêndio e iniciaram o combate direto nas chamas, utilizando em seguida o produto Líquido Gerador de Espuma (LGE).

Os bombeiros tiveram ainda o apoio de um caminhão pipa da usina Jalles Machado, extinguindo assim o incêndio e impedindo que ele se alastrasse para os dois acoplados da carreta que estavam conectados no cavalinho. Após a extinção do fogo, a guarnição realizou o rescaldo, deixando o veículo sob responsabilidade do proprietário.

À Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista da carreta explicou que percebeu o princípio de incêndio através de fumaça vindo do motor, com as chamas se alastrando rapidamente, porém, ele recebeu a ajuda de outro caminhoneiro, que transitava pela via, e conseguiu desengatar os acoplados, evitando assim que as chamas alastrassem para todo o veículo.

Portal Meganésia