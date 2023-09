Uma carreta pegou fogo após colidir com uma caminhonete e cair de uma ponte sobre a GO-164

O acidente aconteceu na tarde dessa 3ª feira, 29, no trecho que liga os municípios de Sanclerlândia a Mossâmedes, a aproximadamente 126 quilômetros de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros da Cidade de Goiás e de São Luís de Montes Belos, uma carreta bi-trem, carregada com calcário, estava atravessando a ponte sobre o córrego Fartura. O veículo colidiu com uma caminhonete que se aproximava no sentido oposto. Segundo a corporação, o impacto foi tão severo que a carreta desviou de sua rota, caiu da ponte e começou a pegar fogo. Infelizmente, o motorista do veículo morreu no local do acidente. O condutor da caminhonete foi encaminhado em estado grave para o hospital de Mossâmedes.

