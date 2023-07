Condutor morre em acidente entre carro e ônibus na BR-153 próximo ao trevo da BR-080

Um homem de 46 anos morreu após acidente de trânsito no Km-206 da rodovia BR-153, próximo ao trevo com a BR-080 (trevo de Barro Alto), no município de Uruaçu, no norte Goiano. O acidente aconteceu por volta das 06hs de ontem (03/07).

Conforme informações de populares, um ônibus teria invadido a contramão e chocado-se frontalmente contra uma VW Saveiro que seguia em sentido oposto. Um caminhão baú também se envolveu na batida. Na Saveiro estava apenas o motorista que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

A rodovia permaneceu completamente interditada nos dois sentidos até às 09hs30 para a realização de perícia e limpeza da pista.

Nenhum ocupante do ônibus e do caminhão ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO) e a concessionária Ecovias do Araguaia atuaram na ocorrência, após trabalhos periciais, o corpo da vítima foi recolhido para o Instituto Médico Legal (IML). |. Trevo News