Goiânia, GO – A noite de domingo (11) foi marcada por um trágico incidente no Edifício Full Bueno, situado na Rua T-30, no Setor Bueno, em Goiânia. O policial penal Fernando Antônio, de idade não informada, foi encontrado sem vida em seu apartamento, vítima de um disparo de arma de fogo.

As primeiras investigações da Polícia Militar apontam para um possível su1c1d10, desencadeado por um grande volume de dívidas provenientes de apostas ilegais, referidas como o “esquema da Shopee”.

Uma amiga da vítima, que esteve no local, relatou aos policiais ter sido informada sobre o ocorrido e buscado informações junto à namorada de Fernando. De acordo com o depoimento da amiga, o policial teria acumulado um prejuízo de aproximadamente R$ 39 mil em apostas, dos quais R$ 30 mil pertenciam à sua namorada.

A perda financeira teria sido motivo de uma discussão acalorada entre o casal. Após o desentendimento, Fernando se retirou para outro cômodo do apartamento, onde, presume-se, efetuou o disparo fatal.

A namorada encontrou o policial caído e, em estado de choque, acionou familiares e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito no local.

Fernando residia com a namorada há menos de três meses. A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, iniciou a investigação para apurar as circunstâncias da morte.