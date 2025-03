Abecat e Anápolis empatam pela ida das quartas de final

Abecat e Anápolis fizeram, neste sábado (01), o primeiro duelo das quartas de final do Goianão 4Play 2025. Jogando no Luiz Benedito, em Ouvidor, as equipes ficaram no empate por 1×1, mantendo tudo em aberto para o jogo da volta.

Quem saiu na frente foi o Galo da Comarca, com gol de Igor Cássio aproveitando rebote do goleiro. Ainda na primeira etapa, o Abecat chegou ao empate em belo chute de fora da área de Lucas Silva.

Na etapa final, nenhuma das equipes conseguiu deslanchar e, assim, o empate por 1×1 permaneceu em definitivo no placar.

O jogo da volta acontece na próxima quarta-feira (05), às 20h30, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis. Ambas as equipes jogam por uma vitória simples para se classsificar às semifinais. Em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis.

Abecat 1×1 Anápolis

Local: Estádio Luiz Benedito, em Ouvidor

Data: 01/03/2025

Horário: 16h

Gols: Lucas Silva (Abecat); Igor Cássio (Anápolis)

Público pagante: 751

Público total: 999

Renda: R$ 9.470,00

Fonte – FGF